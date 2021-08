VIDEO Liga 1: Dinamo București vs FC Argeș 0-2 / "Câinii", patru înfrângeri la rând - Dublă pentru Cristi Tănase

Dinamo București a ajuns la patru înfrângeri consecutive în Liga 1, după ce a pierdut sâmbătă, pe teren propriu, împotriva echipei FC Argeș, scor 2-0. Meciul a avut loc în etapa a șaptea.

Dinamo: Eşanu – Radu, Giafer, Grigore, Amzar (Bordusanu ’39) – Creţu, Răuţă, Bani (Neicuţescu ’46) – Mihaiu, Moldoveanu, Sorescu. Antrenor: Dario Bonetti

FC Argeş: Greab – Tofan, Turda, Dos Santos, Muşat – Meza Colli, Viana (Piţian ‘55) – Isfan, Palic (Dumitraşcu ’55), Tănase (Dumitru ’81) – Said (Şerban ’55). Antrenor: Mihai Ianovschi.

Mai au loc în etapa a șaptea:





Rapid București vs CSU Craiova / sâmbătă, ora 21:00

Sepsi Sf. Gheorghe vs FC Botoșani / duminică, ora 18:15

CFR Cluj vs FCSB / duminică, ora 21:00

Academica Clinceni vs CS Mioveni / luni, ora 18:00

Gaz Metan Mediaș vs UTA Arad / luni, ora 21:00.





FC Voluntari vs Chindia Târgoviște 2-1 U Craiova 1948 vs Farul ConstanțaDinamo București vs FC Argeș 0-2.