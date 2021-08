Marius Șumudică face noi precizări - Ce spune antrenorul despre situația sa de la CFR Cluj

CFR Cluj a fost eliminată în play-off-ul Europa League (1-6 la general cu Steaua Roșie Belgrad), iar patronul Neluțu Varga a anunțat că l-a demis pe antrenorul campioanei României. Marius Șumudică vine cu noi precizări și spune, printre altele, că este încă tehnicianul grupării din Gruia.







Filmul evenimentelor de la CFR Cluj pe scurt



CFR a pierdut cu 2-1 meciul retur cu Steaua Roșie Belgrad din play-off-ul Europa League, iar patronul Neluțu Varga a anunțat că Marius Șumudică a fost demis.

În mediul online apare o înregistrare în care se poate vedea cum în vestiarul CFR-ului a avut loc o bătaie la care au participat și unii dintre oficialii grupării.

Marius Șumudică s-a prezentat la antrenamentul echipei (ar fi trebuit să aibă loc vineri, de la ora 11:00), dar nu a fost lăsat să intre în baza de pregătire a liderului din Liga 1.

Presa sportivă relatează pe larg despre faptul că Neluțu Varga s-ar fi înțeles deja cu Dan Petrescu.





Ce spune Marius Șumudică despre situația de la CFR Cluj







"Eu am făcut programul pentru mâine. Nu m-a sunat nimeni, eu tot aştept. Astăzi, stie toată lumea, am fost la antrenament şi nu am fost lăsat să intru.







Diseară jucătorii nu se vor duce la antrenament! Nu ştiu ce se întâmplă sau ce o să fie. Eu am contract si nu pot sa îmi dau demisia pentru că sunt pe primul loc în campionat şi sunt calificat în grupele Conference League!





Mâine echipa trebuie să intre în cantonament pentru meciul cu FCSB! Vom vedea! Deocamdată, clubul nu are jurist, nu are preşedinte... Nici nu ştiu cine şi când o să mă sune, dacă o să mă sune" - Marius Șumudică, pentru Digisport.











Clauza care îl face pe Șumudică greu de dat afară