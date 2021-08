Kylian Mbappe, acord total cu Real Madrid

Kylian Mbappe ține capul de afiș al ultimelor zile din perioada de transferuri, internaționalul celor de la PSG ajungând la o înțelegere cu oficialii Realului din Madrid.



În vârstă de 22 de ani, Mbappe va primi la Madrid un salariu anual de 35 de milioane de euro, contractul fiind unul valabil până în 2027.



Pentru ca mutarea să se producă mai este nevoie de acordul celor de la PSG. Recent, Realul a făcut o ofertă de 180 de milioane de euro pe care parizienii au spus că o studiază.



Parisul nu are foarte multe variante pentru a scoate bani de pe urma lui Kylian: francezul intră în utimul an de contract, iar din iarnă va putea semna gratis cu orice echipă.



