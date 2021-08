Champions League: S-au stabilit grupele competiției: Mircea Lucescu și Dinamo Kiev, dueluri cu Bayern Munchen și FC Barcelona

Tragerea la sorți pentru grupele Champions League a avut loc joi seara, la Istanbul. Competiția oferă deja dueluri interesante, câteva putând avea loc chiar și în fazele finale: Manchester City vs PSG (Grupa A), Atletico Madrid vs Liverpool (Grupa B), Inter Milano vs Real Madrid (Grupa D), Bayern Munchen vs Barcelona (Grupa E) și Chelsea vs Juventus (Grupa H). Dinamo Kiev, echipa pregătită de Mircea Lucescu, se va duela cu Bayern Munchen, Barcelona și Benfica Lisabona.





Componența grupelor:

Grupa A:

Manchester City

PSG

RB Leipzig





Grupa B:

Atletico Madrid

Liverpool

Porto

AC Milan.

Grupa C:

Sporting Lisabona

Borussia Dortmund

Ajax Amsterdam

Grupa D:

Inter Milano

Real Madrid

Șahtior Donețk





Grupa E:

Bayern Munchen

Barcelona

Benfica Lisabona





Grupa F:

Villarreal

Manchester United

Atalanta





Grupa G:

Lille

Sevilla

Salzburg





Grupa H:

Chelsea Londra

Juventus

Zenit St. Petersburg





De știut:

Danezul Simon Kjaer a primit Premiul Președintelui UEFA. De asemenea, acest premiu a fost acordat şi meciilor care i-au salvat viața lui Christian Eriksen.





Tragerea la sorţi a fost efectuată de sârbul Branislav Ivanovic şi de ghanezul Michael Essien.





Edouard Mendy (Chelsea) a fost desemnat cel mai bun portar al sezonului trecut.





Ruben Dias (Manchester City) a primit premiul pentru cel mai bun fundaș al sezonului trecut.





N'Golo Kante (Chelsea), cel mai bun mijlocas al sezonului trecut.

Erling Haaland (Borussia Dortmund) a fost cel mai bun atacant al sezonului precedent.





Thomas Tuchel (Chelsea) a fost cel mai bun antrenor.

Jorginho (Chelsea) a fost ales jucătorul anului în fotbalul european.

Etapele din faza grupelor, date de desfășurare





Etapa I: 14/15 septembrie

Etapa a II-a: 28/29 septembrie

Etapa a III-a: 19/20 octombrie

Etapa a IV-a: 2/3 noiembrie

Etapa a V-a: 23/24 noiembrie

Etapa a VI-a: 7/8 decembrie.

Club Brugge.Beșiktaș Istanbul.Sheriff Tiraspol.Dinamo Kiev.Young Boys Berna.Wolfsburg.Malmo.