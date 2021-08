PSG, reacție oficială după oferta Realului pentru Kylian Mbappe: "Este lipsit de respect, incorect, ilegal"

Leonardo, directorul sportiv al echipei Paris Saint-Germain, a declarat miercuri că vicecampioana Franței a respins o ofertă de aproximativ 160 de milioane de euro a lui Real Madrid pentru Kylian Mbappe, însă nu-l va reţine pe jucător dacă vrea să plece, informează Agerpres.

Oferta lui Real Madrid "nu a fost suficientă", iar PSG ar vrea să-l "păstreze" pe atacantul său.





Dacă Mbappe "vrea să plece, nu îl vom reţine, dar va pleca sau va rămâne respectând condiţiile noastre", a spus Leonardo în legătură cu oferta lui Real pentru atacantul de 22 de ani, campion mondial cu naţionala Franţei.





"Dacă un jucător vrea să plece, va pleca, clubul, proiectul rămân mai presus de orice", a spus oficialul lui PSG. "Noi am făcut totul" pentru a-l convinge să rămână, a adăugat el.





Potrivit fostului internaţional brazilian, această ofertă a lui Real, de "aproximativ" 160 de milioane de euro, a fost "o strategie, pentru a exista un refuz din partea noastră, astfel vor spune că au încercat totul".





"Sunt doi ani de când Real Madrid se comportă astfel, este lipsit de respect, incorect, ilegal, chiar dacă este vorba de anturaj sau de intermediari, pentru noi este inacceptabil", a continuat directorul sportiv al parizienilor.





Paris Saint-Germain face presiuni de mai multe luni pentru prelungirea contractului lui Mbappe, pe care l-a achiziţionat în 2017 în schimbul a 180 milioane euro. Negocierile pentru prelungirea angajamentului, care expiră în iunie anul viitor, nu au avansat, lăsând să se întrevadă o plecare a starului înainte de finalul mercato, pe 31 august.





PSG "nu şi-a închipuit niciodată" că îl pierde pe Mbappe, "noi nu am vrut niciodată asta, am făcut totul pentru ca el să prelungească, am făcut o ofertă (salarială - n. r.) cu adevărat importantă, chiar peste ceilalţi jucători de top", a precizat Leonardo.





El a amintit că Mbappe "a promis mereu că nu va pleca niciodată liber" când îi expiră contractul în iunie 2022. Din luna ianuarie, atacantul poate semna cu orice echipă.





"Nu putem vinde un jucător pentru o sumă mai mică decât cea pe care am plătit-o când avea 18 ani", adică 180 de milioane de euro, a spus Leonardo. El a subliniat că în cazul unui transfer al lui Mbappe, PSG va trebui să achite o sumă fostului club al acestuia, AS Monaco.





Mbappe "este în centrul proiectului (lui PSG - n. r.), însă nu deasupra", a afirmat Leonardo.





În ce priveşte şansele ca Mbappe să-şi prelungească înţelegerea cu PSG, "nu ştiu să răspund", a spus el.





"Dacă Kylian vrea să plece? Mi se pare clar, nu?", a conchis Leonardo.