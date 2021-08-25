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FOTO VIDEO Olimpiu Moruțan, primele imagini în tricoul echipei Galatasaray

de Silviu Dumitru     HotNews.ro
Miercuri, 25 august 2021, 19:00 Sport | Fotbal


Olimpiu Morutan
Olimpiu Morutan
Foto: Twitter - Galatasaray SK
Clubul turc Galatasaray a anunţat, miercuri, că a obținut serviciile jucătorului Olimpiu Moruțan de la FCSB. Mijlocașul a semnat un contract pe cinci sezoane.

Gruparea a anunţat că va plătit clubului FCSB suma de 3,5 milioane de euro, în trei ani.

Potrivit patronului FCSB, Gigi Becali, FCSB poate primi 5,7 milioane de euro pentru Moruţan, cu bonusurile incluse.

Olimpiu Moruţan, în vârstă de 22 de ani, a mai evoluat în carieră la U Cluj şi FC Botoşani, fiind la FCSB din vara anului 2018, scrie News.ro.








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