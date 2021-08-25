FOTO VIDEO Olimpiu Moruțan, primele imagini în tricoul echipei Galatasaray

\uD83C\uDF99 Olimpiu Vasile Moruţan: "Türkiye'nin en büyük kulübüne geldiğim için çok mutluyum." pic.twitter.com/4vuSR64LSR— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 25, 2021
Morutan, büyük Galatasaray taraftarına soruyor: Hazır mısınız? \uD83E\uDD1C\uD83E\uDD1B pic.twitter.com/y7tGFORzeO— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 25, 2021
\uD83D\uDC8A Yeni transferimiz Olimpiu Vasile Moruţan, sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler'de sağlık kontrolünden geçti! ✅ pic.twitter.com/yiBTZEM0nF— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 25, 2021
\uD83E\uDD81 Olimpiu Vasile Moruţan, 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ yılına dek Galatasarayımızda! ✍️ pic.twitter.com/LbkjnaY0zj— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 25, 2021