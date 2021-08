Champions League: Young Boys Berna, Malmo și Benfica Lisabona s-au calificat în grupe

Young Boys Berna, Malmo şi Benfica Lisabona s-au calificat în grupele Champions League, în urma rezultatelor de marţi, din manşa secundă a play-off-ului competiţiei.

Ferencvaros (Ungaria) vs Young Boys Berna (Elveţia) 2-3 (4-6 la general)

Au marcat: Wingo '18, Vecsei '27 / Zesiger '4, Fassnacht '56, Mambimbi '90+2





Ludogorets (Bulgaria) vs Malmo (Suedia) 2-1 (2-3 la general)

Au marcat: Nedialkov '10, Sotiriu '60 (penalti) / Birmancevic '42

Dorin Rotariu a fost rezervă la Ludogorets





PSV Eindhoven (Olanda) vs Benfica Lisabona (Portugalia) 0-0 (1-2 la general)

Brondby IF vs Salzburg (1-2 în tur)

Dinamo Zagreb vs Sheriff Tiraspol (0-3 în tur)

Şahtior Doneţk vs AS Monaco (1-0 în tur).