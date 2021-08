Problemele mari de la FCSB, dezvăluite de un fotbalist - Răspunsul dur al lui Dinu Todoran, fostul antrenor

"Vreau să clarific anumite lucruri. Am remarcat o lipsă de respect, respectul vârstei, respectul funcţiei, nu mai ştie nimeni ce funcţie are şi asta trebuie să ne dea puţin de gândit pe viitor. Trebuie să-l respecţi pe cel care are o funcţie mai înaltă, e simplu. Atâta timp cât cineva te respectă şi tu trebuie să-l respecţi. Dacă nu respecţi acea persoană, nici respectul faţă de tine nu o să fie... Am văzut (n.r. - declaraţia lui Vali Creţu). Să o luăm cu începutul.



Chiar aseară, cand a dat Sepsi gol, am primit un mesaj de la cineva din fotbal şi mi-a spus că toate declaraţiile din fotbal o să fie îndreptate către mine, că eu sunt vinovat că cei de la Steaua nu au câştigat, aseară. Şi eu am fost jucător şi, când se schimba antrenorul, dacă următorul meci câştigam, majoritatea jucătorilor vine la conferinţă cu următorul cuvânt: <Ne-a schimbat atitudinea, ne-a dat plăcere, a venit cu lucruri noi>. Dacă nu se câştigă, e vina fostului antrenor, că nu a lucrat ceea ce trebuie.







La fotbal trebuie să ai câteva caracteristici: trebuie să fii apt medical, după aia trebuie să vină partea tehnică, partea menatală, fizică şi tactică. Vali e un jucător căruia din punct de vedere fizic nu ai ce să-i reproşezi, se antrenează sută la sută. Dă sută la sută la antrenamente, dar el e deficitar la celelalte capitole.







La un antrenament, trebuia să vină cu centrare, ca să apară atacanţii la finalizare. A ajuns la centrare, prima a dat-o în primul manechin, apoi afară şi următoarea la portar. Când s-a mai dus încă o dată să centreze, nu s-au mai dus atacanţii la finalizare. Eu am oprit şi am întrebat ce s-a întâmplat. <Păi, Mister, când ajunge Vali la centrare trebuie să ne repliem să nu ne prindă ăştia pe contraatac>.



I-a mai dat cineva o soluţie, dacă ajunge la centrare să pună mâna pe minge, să facă henţ, ca echipa să se organizeze defensiv. La magazie, jucătorii lasă ghetele pe calapod, ca să se lase, să se formeze cu piciorul, mai multe lucruri... El nu ar avea nevoie să se ducă, el ar avea nevoie de o cheie franceză la gleznă, că trebuie glezna fină ca să ajungi la centrare. De aia am spus că el este jucător, nu e fotbalist.



Din punct de vedere mental, mai sunt chestionare, el nu a trecut încă de prima întrebare. Din punct vedere tactic, anul trecut s-au luat foarte multe goluri prin poziţionarea lui foarte proastă. Dar îl înţeleg, poate vrea să se pună bine cu Edi, nu ştiu... Singurele meciuri pe care le-am câştigat au fost când era rezervă. Cred că Leo a văzut şi a jucat aseară toate mingile pe partea dreaptă a Stelei.



Îi dau dreptate lui Edi, a luat echipa în timpul campionatului, trebuie să aibă toată lumea răbdare, pentru că e un antrenor bun, un antrenor care a demonstrat, care a câştigat campionatul.



(n.r. - despre ceilalţi jucători) E un grup foarte bun, un grup care se antrenează sută la sută şi nu am avut nicio problemă din punct de vedere disciplinar, la antrenamente. De astea am rămas uimit de Vali. Poate era euforic. Eu am avut de câştigat (n.r. - din experienţa de la FCSB), am lucrat cu oameni de fotbal, am avut de învăţat.