VIDEO Liga 1: Edi Iordănescu a debutat cu o remiză la FCSB (1-1 vs Sepsi Sf. Gheorghe) - Andrei Vlad a apărat un penalty

În minutul 67, Vlad (FCSB) a apărat un penalty executat de Mitrea. Lovitura a fost acordată după un fault al lui Ovidiu Popescu asupra lui Păun.

FCSB: Vlad - Creţu, Vinicius, Cristea, Radunovic - Oct. Popescu, Ov. Popescu (Perianu '85), Olaru - Cordea (I.Stoica '85), Fl. Tănase, Coman (Mamut '71). Antrenor: Edward Iordănescu

Sepsi: Niczuly - Dimitrov, Ninaj, Mitrea, Tamaş (Dumitrescu '89) - Aganovic (Ashkovski '78), Fofana (Tincu '56), Păun - Golofca (Gonzalez '77), Bojic (Chunchukov '46), Ştefănescu. Antrenor: Leo Grozavu.

Rezultatele înregistrate în etapa a șasea:





Chindia Târgoviște vs Academica Clinceni 2-2

Farul Constanța vs Dinamo București 3-0

CSU Craiova vs Gaz Metan Mediaș 1-0

FC Argeș vs CFR Cluj 0-1

FCSB vs Sepsi Sf. Gheorghe 1-1.

UTA Arad vs FC Voluntari 2-0 FC Botoșani vs Rapid București 0-2 CS Mioveni vs U Craiova 1948 1-0