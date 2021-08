VIDEO Liga 1: CS Mioveni vs U Craiova 1948 1-0 / Oltenii, gol anulat eronat

CS Mioveni a câștigat, luni, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, meciul disputat împotriva echipei U Craiova 1948, în etapa a șasea a Ligii I.

Golul a fost marcat de Buziuc, din penalti, în minutul 12.





CS Mioveni: Ducan - Garutti (Burnea '80), Scarlatache, Balaur - Rădescu (Cristea '80), Panait (Vereş '70), Dumitriu, Şerbănică - Toma (Oancea '62), Rusu, Buziuc (Coşereanu '63). Antrenor: Alexandru Pelici





U Craiova 1948: Mogoşanu - Negru, Kovacic, Gajic, Huyghebaert (Busu '46)- Asamoah (Raicea '85), D. Albu, Pop (Durmen '46) - Sidibe (Ondaan '46), Hugo Viera, Baeten. Antrenor: Adrian Mutu.

S-au disputat până acum:





Chindia Târgoviște vs Academica Clinceni 2-2

Farul Constanța vs Dinamo București 3-0

CSU Craiova vs Gaz Metan Mediaș 1-0

FC Argeș vs CFR Cluj 0-1

Se mai joacă în această etapă:





FCSB vs Sepsi Sf. Gheorghe / luni, de la ora 21:30.

În minutul 62, Hugo Vieira (U Craiova 1948) l-a lobat pe Ducan și a înscris, dar reușita a fost anulată de tușierul Sebastian Gheorghe pentru ofsaid (portughezul se afla în poziție regulamentară).În urma acestui rezultat, CS Mioveni a adunat 9 puncte și a urcat pe locul 7. De cealaltă parte, U Craiova 1948, cu 7 puncte, se află pe locul 9.*sursă foto: captură Look TVUTA Arad vs FC Voluntari 2-0 FC Botoșani vs Rapid București 0-2 CS Mioveni vs U Craiova 1948 1-0.