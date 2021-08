Rapid București, FC Botoșani și alte două cluburi din Liga 1, fără antrenori cu licență Pro - Comisia de disciplină a fost sesizată

, scor 2-0, în fața lui FC Botoșani, în etapa a șasea a Ligii 1, antrenorii celor două echipe nu au oferit declarații.

După partida câștigată de Rapid , scor 2-0, în fața lui FC Botoșani, în etapa a șasea a Ligii 1,





Mihai Iosif și Marius Croitoru nu au licență FIFA PRO, şi nici nu sunt cursanţi ai Şcolii de Antrenori pentru obţinerea acestei calificări. Astfel, cei doi nu au voie să dea indicații la marginea terenului sau să susțină conferințe de presă.



Comunicatul FRF cu privire la lipsa licențelor PRO













”Articolul 59 alin. 3 din Regulamentul de Organizare a Activității Fotbalistice (ROAF) prevede că „Persoanele autorizate să ia loc pe banca de rezerve sunt înscrise în raportul de arbitraj şi trebuie identificate înainte de începerea jocului. Aceste persoane trebuie să respecte următoarele reguli:





Pe rând, o singură persoană este autorizată să comunice instrucțiuni tactice din suprafața tehnică;





Oficialii şi jucătorii nu au dreptul să iasă din suprafaţa tehnică;





Articolul 61 din ROAF prevede la litera d că „organizarea unei conferinţe de presă în ziua dinaintea jocului, preferabil în localitatea în care va avea loc jocul, cu participarea antrenorului principal şi a unuia sau a doi jucători”, iar la litera g că „[…] Antrenorul principal al fiecărei echipe este obligat să participe la conferinţa de presă, primul invitat fiind cel al echipei vizitatoare”.





În aceeași situație mai sunt și antrenorii echipelor Academica Clinceni și FC Argeș, Ilie Poenaru și Andrei Prepeliță.În urma acestor evenimente, Școala Federală de Antrenoriale regulamentului. În plus, FRF a transmis un comunicat în care, cu ajutorul regulamentului, face o serie de clarificări.Antrenorii şi celelalte persoane prezente în suprafaţa tehnică trebuie să rămână aşezaţi pe bancă şi să aibă un comportament adecvat.Pot da instrucțiuni în timpul jocului doar Directorul Tehnic, antrenorul principal sau antrenorul secund. În cazuri excepționale (de ex. antrenorul principal și antrenorul secund sunt suspendați) antrenorul cu portarii va avea dreptul de a da instrucțiuni în timpul jocului”.Conform art. 20 alin 2 litera a) din Regulamentul privind Statutul Antrenorului, la nivelul Ligii 1, antrenorul principal trebuie să fie posesor al licenței UEFA PRO, antrenorul secund cel puțin al licenței UEFA A, iar antrenorul cu portarii cel puțin al licenței UEFA B și al unei diplome care să ateste specializarea ca antrenor pentru pregătirea portarilor.Regulamentul privind Statutul Antrenorului prevede, la articolul 21 alin. 3.2, printre atribuțiile antrenorului principal, conform fișei postului: „conduce de pe margine echipa la jocurile oficiale și amicale prin diferite mesaje și simboluri tehnice”, ”participă la conferințele de presă, răspunde solicitărilor media”.Aceste prevederi nu sunt noi, iar pentru fiecare dintre acestea sunt prevăzute diferite sancțiuni: penalități sportive și suspendări.Prin decizia Comitetului Executiv FRF din 19 iulie 2021 s-a aprobat ca sesizarea Comisiei de Disciplină și Etică a FRF cu privire la nerespectarea funcțiilor din cadrul staff-ului tehnic sau exercitarea atribuțiilor de antrenor principal de către persoane care nu dețin calificările necesare să se efectueze de către Școala Federală de Antrenori (SFA) sau de către delegatul de joc.Până în prezent, de la startul ediției 2021-2022 a Ligii 1, Școala Federală de Antrenori a sesizat Comisia de Disciplină și Etică a FRF cu privire la eventuale încălcări ale regulamentului de către 4 cluburi din Liga 1 și 4 antrenori aflați sub contract cu acestea, doi dintre aceștia posesori ai licenței UEFA A, iar doi ai licenței UEFA B.Școala Federală de Antrenori apreciază activitatea și rezultatele antrenorilor care fac subiectul acestor sesizări. În același timp, unul dintre principalele obiective ale FRF este prevenirea și sancționarea oricăror încălcări ale statutului, regulamentelor, directivelor și deciziilor FRF, FIFA, UEFA.Prin urmare, SFA are obligația de a respecta și proteja regulamentele în vigoare, dar și de a respecta eforturile tuturor antrenorilor din România în parcursul de dobândire a calificărilor și licențelor necesare pentru activarea în fiecare eșalon fotbalistic. În prezent la nivelul țării există 195 de antrenori cu licență UEFA PRO eliberată de SFA”, se arată în comunicatul FRF