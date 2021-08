VIDEO Scene incredibile în Ligue 1 - Suporterii au năvălit pe teren la meciul Nice – Marseille

Potrivit L’Equipe, cronometrul arăta minutul 76 în momentul în care situaţia a degenerat. Avertizaţi la staţia de amplificare în prima repriză, fanii echipei gazdă au aruncat cu diverse obiecte către Dimitri Payet, de la oaspeţi.



Lovit la spate, jucătorul a reacţionat aruncând o sticlă în tribună. Alţi jucători ai lui OM i-au urmat exemplul.

Pitch invasion by fans during Nice-Marseille pic.twitter.com/s0drLdN97b

A member of Marseille’s coaching staff just sparked a Nice Ultra and done a runner \uD83E\uDD23 pic.twitter.com/BS7al8Qi3v