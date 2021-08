Terry McDermott, legendă a clubului Liverpool, diagnosticat cu demență - ”Numărul foștilor jucători cu demență sau Alzheimer este uriaș”

Terry McDermott, fost internaţional englez și legendă a lui Liverpool, a declarat că suferă de demență, dar este încrezător că se va putea descurca.







Fostul fotbalist, în vârstă de 69 de ani, a anunţat că se află în stadiile incipiente ale bolii, conform controalelor efectuate la spital.

"Trebuie să mă descurc şi o voi face. Aşa am fost crescut. Nimic nu mi-a fost dat cu uşurinţă vreodată.şi, în plus, aşa cum am văzut, există mulţi alţi jucători într-o stare mult mai rea decât a mea", a declarat triplul câştigător al Cupei Campionilor Europeni cu Liverpool (1977, 1978, 1981)."A mă lupta este în natură mea. Cel mai rău lucru a fost, până când am fost diagnosticat cu boala, că nu am ştiut ce aveam", a spus McDermott.", a continuat el.Cu 81 de goluri în 329 de apariţii pentru Liverpool între 1974 şi 1982, McDermott este o legendă a clubului cu care(1976) şi(1976, 1977, 1979, 1980 şi 1982). De asemenea, el are 25 de apariţii în echipa naţională a Angliei, potrivit News.ro.