Pep Guardiola, mesaj pentru jucători: "Toți specialiștii spun că vaccinarea este singura soluție"

"Jucătorii trebuie să știe că (n.r. vaccinul) îi protejează pe ei, famiile lor și restul societății. Nimeni nu îi poate obliga să o facă, astfel că cea mai bună cale este să le explici care sunt beneficiile de a fi vaccinat, pentru sănătatea lor, sănătatea famiilor și a celorlalți oameni care muncesc aici. După asta, fiecare va decide.

Când toți oamenii de știință, medicii și specialiștii din sănătate spun că vaccinarea este singura soluție pentru a eradica pandemia sau pentru a merge înainte după acești doi ani, cred că ar trebui să ia asta în considerare", a spus Pep Guardiola.

Manchester City întâlneşte astăzi echipa Norwich City, pe teren propriu, în etapa a doua din Premier League.

Manchester City manager Pep Guardiola has urged players to get vaccinated against Covid-19. pic.twitter.com/WmZH8wL6HZ