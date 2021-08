VIDEO Liga 1: Farul Constanța vs Dinamo București 3-0 / Jefte a înscris cu un șut de la 60 de metri

Farul: Aioani - Mladen, Larie, V. Ghiţă, De Nooijer (Dussaut '56) - Artean, A. Ciobanu (N. Popescu '72), Pires (Purece '56) - Ganea (Sali '64), Betancor (Petre '64), Pitu. Antrenor: Cătălin Anghel





Dinamo: Eşanu - Amzar, Giafer, Grigore, Amzar - Creţu, Răuţă (Borcea '82), Filip - Bani (Mihaiu '46), Moldoveanu (Măgureanu '86), Sorescu. Antrenor: Dario Bonetti.

Golurile au fost marcate de Jefte Betancor(de la 60 de metri) şi George Ganea '57 *Click pe minutele în care au fost înscrise golurile pentru a le vedea.În urma acestui rezultat, Farul a adunat 11 puncte și a urcat pe locul 4 în clasament. De cealaltă parte, Dinamo rămâne cu 6 puncte și ocupă locul 11.Chindia Târgoviște vs Academica Clinceni 2-2 Farul Constanța vs Dinamo București 3-0.CSU Craiova vs Gaz Metan Mediaș / sâmbătă, de la ora 18:30FC Argeș vs CFR Cluj / sâmbătă, de la ora 21:30UTA Arad vs FC Voluntari / duminică, de la ora 18:30FC Botoșani vs Rapid București / duminică, de la ora 21:30CS Mioveni vs U Craiova 1948 / luni, de la ora 18:30FCSB vs Sepsi Sf. Gheorghe / luni, de la ora 21:30.