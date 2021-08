Modificări anunțate de LPF în cadrul programului etapei a șaptea din Liga 1

Vineri, 27 august





18:00 FC Voluntari vs Chindia Târgovişte

21:00 U Craiova 1948 vs Farul Constanţa





Sâmbătă, 29 august





18:00 Dinamo Bucureşti vs FC Argeş

21:00 Rapid Bucureşti vs CSU Craiova





Duminică, 30 august





18:15 Sepsi Sf. Gheorghe vs FC Botoşani

21:00 CFR Cluj vs FCSB





Luni, 31 august





18:00 Academica Clinceni vs CS Mioveni

21:00 Gaz Metan Mediaş vs UTA Arad.

Conform noului program, meciul U Craiova 1948 vs Farul Constanţa (programat iniţial sâmbătă) a fost mutat vineri, "rocada" fiind făcută cu partida Dinamo București vs FC Argeş.*Meciurile din Liga 1 la fotbal pot fi urmărite în direct pe Look TV, DigiSport şi Telekom Sport