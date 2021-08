FOTO Echipamentul inedit al lui Ajax Amsterdam, inspirat de Bob Marley

‘Cause every little thing \uD83D\uDE0D — AFC Ajax (@AFCAjax) August 20, 2021

Tricoul Adidas, complet negru, în care, iar, sub guler, reprezintă un tribut adus dragostei fanilor clubului olandez pentru muzica reggae.Povestea de, când în urma unui meci amical disputat la Cardiff, spectatorii olandezi au fost rugaţi să rămână pe locurile lor în timp ce din difuzoare se revărsau armoniile ''Three Little Birds''.Fanii olandezi au adoptat imediat melodia şi au utilizat-o ca imn propriu de atunci.Fiica lui Bob Marley, Cedella, a declarat pe site-ul lui Ajax: ''Sunt mai mult decât impresionată că Ajax a adoptat Three Little Birds şi a transformat-o în imnul lor. Poveşti ca acestea îmi încălzesc inima şi arată ce impact pot avea melodii ca Three Little Birds. Fotbalul a fost totul pentru tatăl meu. Ca să recurg la cuvintele lui: fotbalul este libertate'', conform Agerpres .​