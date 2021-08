Gigi Becali, amendat de FRF cu 10.000 de lei după ce l-a criticat dur pe Răzvan Burleanu

Gigi Becali, finanţatorul clubului FCSB, a fost sancţionat de Comisia de Disciplină şi Etică a Federaţiei Române de Fotbal cu avertisment şi o amendă în valoare de 10.000 de lei pentru declaraţii jignitoare, calomnioase care afectează imaginea fotbalului.

"Reclamant - FRF, Pârât - Becali George (SC FC FCSB SA) - Admite cererea formulată de reclamanta Federaţia Română de Fotbal, prin Secretar General împotriva pârâtului Becali George. În temeiul art. 52.5 cu aplicarea art. 12, 14 Bis şi 15 din RD, pârâtul Becali George se sancţionează cu avertisment şi penalitate sportivă de 10.000 lei", se arată în soluţia comisiei publicată, joi, pe site-ul oficial al FRF.

"Burleanu nu-mi poate face rău. El este un om deștept, numai că în România știi cum sunt oamenii, după ce îi alegi, ei se cred stăpâni. În campanii spun că vor ajuta aia, vor face pentru cluburi, vor face pentru jucători, iar după ce îl alegi și se vede pe scaun, nici lui nu-i vine să creadă și încet-încet începe să devină stăpân. Uită că este slujitor și devine stăpân. Asta e în România și asta a făcut el, Burleanu. El se crede acum un stăpân.





Când pui ceva și vrei să faci ceva în fotbal, Burli, întrebi. Când vrei să faci ceva în Divizia B, întrebi pe cei din Divizia B. Când vrei să faci ceva în Liga 1, întrebi Liga, adică cele 16 cluburi. Nu poți să faci ceva tu forțat cu noi dacă noi nu vrem. Nu poți să ne obligi pe noi. N-ai tu cum să mă obligi pe mine pentru că am 63 de ani, am lucrat, m-am luptat, am dus o foaie, cum n-am dus, câte am făcut în țara asta, am fost și în pușcărie, să vii tu un țâncă, că tu ești țâncă dacă nu ai rezolvat nimic în viața ta, n-ai făcut nimic, n-a făcut nimica. A făcut ceva? Ce-ai făcut tu cu viața ta? Ce-ai produs tu în viața ta? Tu vii să-mi comanzi tu mie, lui Becali, că așa se face. Păi nu vreau să fac așa. Nu, Domne, te oblig, că am Comitetul Executiv, adică tiranii. Adică lasă că Partidul Comunist votează și trebuie să facă toți așa.





Pe cine să susții că în România nu ai pe cine să susții. De ce? Pentru că în România, oamenii, nu știu cum să-i cataloghez, oamenii, din sărăcie, din naivitate, din teribilism, din sclavagism, dacă dă cineva mâna cu ei cum a dat cu Burleanu, <mamă, a dat președintele mâna cu tine<, <îl votăm> sau <uite, mi-a dat trei mingi>. Și el cu toți banii pe care îi câștigă acolo de la UEFA, pe spatele nostru, că el nu poate să ia bani la Federație dacă noi nu facem fotbal. Și atunci el ce face cu banii, cum fac ăștia, banii Guvernului îi dă la PNL, la primar PNL, la cutare PNL, iar Burleanu dă banii la toți cei care votează cu el. <Mă votezi?>, <Da, domn` președinte, vă votăm>. <Vă dau 20.000. Hai că vă dau 30.000 acuma>. <Dacă ne dați, vă votăm pe dumneavoastră, domnu` Burleanu Președinte>. Și atunci când ajunge Burleanu acolo, încep să se ridice în picioare și să aplaude. Păi el, Burleanu, a distrus fotbalul, de ce îl aplauzi?