Marius Șumudică după dezastrul CFR-ului contra Stelei Roşii Belgrad - ”Îmi e rușine ca antrenor”

Marius Șumudică - ”O prestație rușinoasă”









"Am avut o prestaţie ruşinoasă. Este incredibil să faci astfel de cadouri, să iei astfel de goluri. Nici nu ştiu dacă trebuie să le mai antrenez eu. Practic am luat nişte goluri pe greşeli personale.



Suntem obosiţi, am avut cele mai multe meciuri, avem o medie de vârstă înaintată. Am avut şi ghinion, s-a accidentat Chipciu, nu l-am avut pe Păun.



Îmi e ruşine ca antrenor, sper că aceeaşi ruşine să simtă şi jucătorii. Va fi greu în retur, e science-fiction, Steaua Roşie e o echipă aşezată, noi am pierdut la duelurile unul la unul.



Conducerea ştie cel mai bine ce are de făcut, dar au văzut şi ei meciul. Eu am contract doi ani cu CFR, îmi respect contractul, suntem calificaţi în Conference, e greu să întorci rezultatul. Nu poţi să antrenezi greşeli personale, sunt impardonabile", a declarat Şumudică la Pro X.



Golurile au fost înscrise de Pavkov '5, Katai '38, Ben '68 şi Ivanic '77.



Returul va avea loc la 26 august. Echipa care se impune în această dublă manşă va evolua în grupele Europa League, învinsa, în grupele Conference League.



CFR Cluj a suferit o înfrângere dureroasă în play-off-ul Europa League: pe "Maracana" din Belgrad, campioana României a fost învinsă de Steaua Roșie, scor 4-0 . În urma acestui eșec, echipa pregătită de Marius Șumudică se află cu un pas în grupele Conference League.