Edi Iordănescu și o posibilă preluare a lui FCSB - Mesajul transmis de tehnician

Edi Iordănescu a fost asistent la FCSB între anii 2010-2012.





Din cauza ultimelor rezultate slabe ale echipei, Gigi Becali a decis să negocieze aducerea unui alt antrenor în locul lui Dinu Todoran și să îi lase ”mână liberă”.Cele două variante sunt. Patronul lui FCSB ar fi început deja negocierile cu Edi Iordănescu, liber de contract de la despărțirea de CFR Cluj după cucerirea titlului de campion în sezonul trecut.Edi Iordănescu i-ar fi cerut patronului roș-albaștrilor. Becali este gata să accepte și această clauză.După zvonurile apărute în presă luni, Edi Iordănescu a ținut să transmită un”Salut! Nu am dat declarații publice și nu am o poziție oficială referitoare la informațiile din spațiul public din ultima perioadă. Toate la timpul lor. Pt moment chiar nu am ce sa anunt/comunic. Va rog sa ma intelegeti si respectati pozitia.Orice informatie pe surse sau eventuala declaratie a mea din spatiul public, este asumata de cine produce stirea!! O zi buna”,