Mihai Iosif după victoria Rapidului cu FCSB - ”Niciodată nu mi s-au recunoscut meritele”

Rapid București a învins, duminică, pe Arena Națională, cu scorul de 1-0, echipa FCSB, în derbiul etapei a cincea a Ligii I. După partidă, Mihai Iosif a răbufnit, susținând că echipa câștigă și cu toate acestea, se găsesc contestari.. FC Argeş, am înţeles că a câştigat la Sepsi, nu ştiu cine cataloghează echipele în bune sau slabe. Noi ne vedem de antrenament, ne vedem de joc, respectăm absolut toţi adversarii din competiţie şi atâta tot. Dar asta cu catalogările... cred că ar trebui să fie mai ponderaţi.De când am preluat echipa,. Dar nu intru în canacanuri, noi am vorbit pe teren. Eu, meciurile pe care le-am pierdut, cu Craiova şi cu Mioveni în Liga a II-a, nu le-aş pune la stastistică, pentru că nu le-am luat foarte în serios, am jucat cu alte echipe", a declarat Mihai Iosif.În meciul desfășurat pe Arena Națională,. Şerban (FCSB) și Sefer (Rapid) au fost eliminați.Meciul a fost presărat de, galeriile, mai ales cea a gazdelor, aruncând petarde şi obiecte pe teren.În urma acestui rezultat,. De cealaltă parte,.​