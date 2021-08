PSG, spectacol doar o repriză sub privirile lui Messi și Neymar (4-2 vs Strasbourg)

Lionel Messi și Neymar au urmărit din tribună meciul câșigat cu 4-2 de Paris Saint-Germain, sâmbătă seară, pe teren propriu, împotriva echipei Strasbourg.

PSG a început perfect meciul și a condus cu 3-0 după golurile înscrise de Icardi ('3), Mbappe ('26) și Draxler ('27).

Vicecampioana Franței s-a relaxat prea devreme și Strasbourg a revenit în meci prin Gameiro ('54) și Ajorque ('64).

Scorul final a fost stabilit de Sarabia ('86), după o pasă a lui Mbappe.

În minutul 82, Djiku (Strasbourg) a fost eliminat.

PSG up 3-0 at halftime.



Messi and Neymar are enjoying the show from the stands \uD83D\uDE0E pic.twitter.com/nU4w7jxP64