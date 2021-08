Liga 2: CSA Steaua București, spectacol în Ghencea (5-2 vs Dacia Unirea Brăila) - Rezultatele zilei

De știut:





Deoarece nu s-a transformat într-o societate cu acţionariat majoritar privat, Steaua nu are drept de promovare în Liga I.

Pentru Steaua au marcat Chipirliu ('4, '44), Buhăescu ('57), Băjenaru ('67) și Huiban ('90), în timp ce Răducan ('5) și Ilie ('54, autogol) au înscris pentru Dacia Unirea.vs Metaloglobus 2-1CSC 1599 Șelimbăr vs0-2FC Brașov vs0-6Unirea Dej vs Dunărea Călărași 0-0vs Dacia Unirea Brăila 5-2.Politehnica Timișoara vs FC Buzău / duminică, ora 11:30Astra Giurgiu vs Viitorul Pandurii Târgu Jiu / marți ,ora 18:00Petrolul Ploiești vs Csikszereda Miercurea Ciuc / miercuri, ora 19:00.