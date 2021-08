VIDEO Surpriză în Premier League - Nou-promovata Brentford, victorie în fața lui Arsenal

Noul sezon de Premier League a debutat cu o surpriză: nou-promovata Brentford a învins vineri, pe teren propriu, echipa Arsenal Londra, scor 2-0.

Golurile echipei lui Thomas Frank au fost marcate de Canos ('22) şi Norgaard ('73).





Mikel Arteta, antrenorul "tunarilor", a afirmat că nu s-a putut baza la acest meci pe Alexandre Lacazette şi Pierre-Emerick Aubameyang pentru că aceștia "nu s-au simţit bine".

