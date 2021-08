Golurile echipei lui Steven Gerrard au fost marcate de Lundstram ('3), Wright ('17 - assist-ul i-a aparținut lui Ianis), Hagi ('19) și Roofe ('33, '58 penalty).

20min gone 3.0 hagi pic.twitter.com/LfzO0z3CGT

Scott Wright with the second \uD83C\uDDEC\uD83C\uDDE7pic.twitter.com/tlMAB1QxCD