Liga 2: Universitatea Cluj a urcat pe primul loc (1-0 vs Unirea Constanța) - Programul etapei a treia

În urma acestui succes, clujenii au adunat nouă puncte și se află la egalitate cu FC Hermannstadt. De cealaltă parte, Unirea Constanţa ocupă locul 19, penultimul, fără niciun punct.



Mai au loc în această etapă:

Unicul gol al partidei a fost marcat de Victor Dican, în minutul 54.Unirea Dej vs Dunărea Călărași / sâmbătă, ora 11:00CSC 1599 Șelimbăr vs Ripensia Timișoara / sâmbătă, ora 11:00FC Brașov vs Unirea Slobozia / sâmbătă, ora 11:00Concordia Chiajna vs Metaloglobus București / sâmbătă, ora 11:00CSA Steaua București vs Dacia Unirea Brăila / sâmbătă, ora 11:30Politehnica Timișoara vs FC Buzău / duminică, ora 11:30Astra Giurgiu vs Viitorul Pandurii Târgu Jiu / marți, ora 18:00Petrolul Ploiești vs Csikszereda Miercurea Ciuc / miercuri, ora 19:00.