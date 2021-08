Ce a spus Marius Șumudică despre transferul lui Lionel Messi la PSG, criptomonede și programul încărcat al echipei CFR Cluj

Întrebat dacă ar accepta să fie plătit în criptomonede, Şumudică a răspuns: "Nu mă pricep la aşa ceva şi nu am investit până acum. Am auzit tot felul de poveşti, dar eu nu am banii necesari să investesc în astfel de monede. Eu bag cardul, scot milionul, îmi cumpăr ce am nevoie şi atâta tot. Nu mă pricep cu criptomonede şi cu asta. Pentru un lapte bătut şi un sendviş, mi-ajunge. Nu mă pricep, cred că ducem discuţia în altă direcţie decât în fotbal."





Lui Şumudică nu-i place diminutivul "Adiţă" când se vorbeşte despre Păun, eliminat în meciul cu Young Boys Berna.





Întrebat dacă s-a luat vreo măsură disciplinară împotriva lui "Adiţă Păun", după cartonaşul roşu primit la Berna, Şumudică a spus: "Aşa-l cheamă, Adiţă Păun? (n.r. - i se răspunde ca aşa se obişnuieşte să i se spună) Cred că nu mai trebuie să fie Adiţă Păun. Cred că trebuie să fie Adi Păun. Are şi el un copil, acum, are o familie. Cu apelativele astea numai... Că nici mie nu-mi zice Şumiţă, ci Şumudică. Ok, n-am nimic împotrivă. Este un jucător care face parte din lotul nostru, un jucător care a greşit la momentul respectiv, a fost o frustrare, probabil, la acel henţ, şi din cauza rezultatului. Nu trebuia să aibă o astfel de ieşire, iar în legătură cu o măsură, o amendă, nu sunt în măsură să vă spun şi nu sunt nici cel care decide."





Marius Şumudică a precizat că a discutat cu conducerea clubului şi că nu i s-a transmis că va fi demis dacă nu califică echipa în grupele Europa League,





"Nu trebuie să vorbim despre această situaţie. Eu nu am avut nicio discuţie şi am vorbit şi azi dimineaţă cu cei din conducere, nu am avut nicio discuţie în acest sens şi nu cred că îşi are rostul această întrebare. Dacă vreţi să aflaţi, puteţi să discutaţi cu dânşii, eu nu-mi fac niciodată public contractul şi nu vin în faţa ziariştilor să spun ce fel de contract am. Eu am un contract valabil cu clubul CFR Cluj, dacă facem un bilanţ, din zece meciuri am câştigat şapte, am făcut un egal şi am pierdut două. În condiţiile în care unul l-am pierdut la Banja Luka şi până la urmă ne-am calificat. Nu ştiu care ar fi motivele, dar nu este problema mea. Nu am avut nicio discuţie în acest sens nici după meci, nici azi. Probabil că mă anunţau. În presă sunt zvonuri şi nu vreau să le comentez", a explicat antrenorul.





El s-a plâns din nou de programul încărcat al echipei în această perioadă.





"Avem şansa să vină un meci foarte repede, pe care va trebui să-l tratăm ca atare, să-l câştigăm dacă vom putea să ne revenim mental şi fizic, după care să ne uităm la ceea ce ne aşteaptă săptămâna viitoare. Iar trei jocuri în decurs de 7-8 zile, dubla cu Steaua Roşie plus deplasarea de la Piteşti.

E clar că ne aşteaptă infern acolo (n.r. - la Belgrad), dar nu avem nimic de pierdut şi nu cred că-l putem numi un play-off de Europa League. Pentru mine este un play-off de Champions League, în condiţiile în care întâlnim Steaua Roşie, care în ultimii doi ani a fost în grupele Champions League şi i-a chinuit pe Milan până în minutul 90. E o echipă cu zece internaţionali, o echipă foarte puternică. Din păcate am avut un traseu destul de dificil acum, când am întâlnit două forţe. Mi-aş dori să nu mai existe aceste sincope după minutul 20, nu le înţeleg.

Farul este o echipă bună, o echipă rea, antrenată de Hagi, o echipă care joacă fotbal, o echipă cu jucători care au o anumită tipologie şi o anumită filozofie de joc, vom avea un meci greu. Venind la două zile după un eşec, nu e uşor să aduci jucătorii cu picioarele pe pământ, dar sper să o fac până la ora jocului. Este un meci extraordinar de greu. Nu au primit niciun gol şi sunt mai proaspeţi decât noi", a declarat Şumudică.





Meciul CFR Cluj - Farul Constanţa va avea loc vineri, de la ora 21:30, în etapa a V-a a Ligii I.

Şumudică a fost întrebat, într-o conferinţă de presă, despre, spunându-i-se că Parisul este înnebunit în aceste zile: "Vreun atentat, ceva? Ah... Messi, ce? Ce a făcut Messi? Ah, că s-a transferat la PSG! Sper să n-am timp să mă duc să-l văd".Dacă sunt obosit înseamnă că nu m-am odihnit. Dacă veneam fresh, fardat, gelat, probabil m-aș fi odihnit. Nu, nu am reușit să mă odihnesc. Asta nu înseamnă că nu voi fi concentrat și nu voi fi același Șumudică.