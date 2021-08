Efectul Lionel Messi la PSG: Sold-out la tricouri și o creștere impresionantă a urmăritorilor contului de Instagram

A semnat de puțin timp cu PSG, dar efectele mutării se văd deja cu ochiul liber. Lionel Messi realizează o mică "revoluție" la Paris: a dublat practic numărul de urmăritori de pe Instagram și a vândut toate tricourile în doar câteva ore.

Aducerea lui Messi la Paris înseamnă o adevărată explozie financiară încă de la primele ore.



PSG avea 19.8 milioane de urmăritori pe contul oficial de Instagram înainte de venirea lui Lionel la Paris.



După ce Messi a semnat contractul cu vicecampioana Franței, PSG se poate lăuda (iar creșterea continuă) cu 42.8 milioane de urmăritori la nici măcar o zi distanță.



Pe lângă acest lucru, formația de pe Parc des Princes a fost nevoită să afișeze mesajul "sold out" în dreptul tricoului cu numărul 30, cel pe care Lionel Messi îl va purta pe durata șederii la Paris.



Pe site-ul oficial al clubului mesajul respectiv i-a dezamăgit pe fanii de pretutindeni ai argentinianului. Un tricou inscripționat cu 30 pe spate costă 108 euro. Mai jos puteți vedea mai multe variante de echipament cu noua achiziție a lui PSG.



The PSG shirt with "MESSI 30" on the back is SOLD OUT on PSG's official web shop. That has to be a record time, surely ... pic.twitter.com/ejVBYqmyCn