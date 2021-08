Seară neagră pentru români - Ianis Hagi și Nicolae Stanciu, eliminați surprinzător din Champions League

Slavia Praga (cu Nicolae Stanciu integralist) a învins, acasă, cu 1-0, pe Ferencvaros, dar campioana Ungariei merge în play-off, după victoria din prima manşă, scor 2-0.





Slavia Praga vs Ferencvaros 1-0 (1-2 la general)





Șahtior Donețk vs Genk 2-1 (4-2 la general)





Ludogorets vs Olympiacos 2-2 (3-3 la general) - 4-1 la loviturile de departajare

Au marcat: Semedo '49 (autogol), Sotiriou '57 (penalty) / M'Vila '31, El Arabi '68 (penalty)

La penaltiuri: Sotirou, Santana, Verdon, Cicinho / Lala au marcat - Valbuena, Koka au ratat





Midtjylland vs PSV Eindhoven 0-1 (0-4 la general)





AS Monaco vs Sparta Praga 3-1 (5-1 la general)





Young Boys Berna vs CFR Cluj 3-1 (4-2 la general)

Au marcat: Siebatcheu '23, '42, Ngamaleu '25 / Omrani '4

A fost eliminat: Păun '63





Benfica Lisabona vs Spartak Moscova 2-0 (4-0 la general)





Legia Varșovia vs Dinamo Zagreb 0-1 (1-2 la general)





Glasgow Rangers vs Malmo FF 1-2 (2-4 la general)

Au marcat: Morelos '19 / Colak '53, '58

Play-off-ul Champions League:

Glasgow Rangers a fost învinsă de Malmo FF, marți, scor 2-1. Campioana Scoției a condus cu 1-0 (scorul era 2-2 la general), dar a primit două goluri în superioritate numerică și campioana Suediei a obținut calificarea în runda următoare.a intrat pe teren în minutul 70, când suedezii conduceau deja cu 2-1, în locul lui Arfield.A marcat: Arboleda '45+2A marcat: Masopust '36A fost eliminat: Civic (Ferencvaros) '84Au marcat: Traore '27, Antonio '76 / Dessers '90A marcat: Bruma '90+3Au marcat: Martins '50, Golovin '56, Diop '81 / Karlsson '78Au marcat: Mario '58, Yaremchuk '90+2A marcat: Franjic '20A fost eliminat: Bonke (Malmo) '45+1.RB Salzburg vs BrondbyYoung Boys Berna vs FerencvarosMalmo FF vs LudogoretsSheriff Tiraspol vs Young Boys BernaAS Monaco vs Șahtior DonețkBenfica Lisabona vs PSV Eindhoven.