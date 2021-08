Lionel Messi, acord total cu PSG - Salariul primit la Paris și ce număr va purta

Argentinianul va semna un contract valabil pentru următoarele două sezoane, cu opțiunea de prelungire pe încă unul.



Salariul va fi unul pe măsură: aproximativ 35 de milioane de euro pe an, cu tot cu bonusurile de performanță (se va pleca de la un salariu fix de 25 de milioane).



Conform presei din Hexagon, Messi (34 de ani) a refuzat să îi ia lui Neymar tricoul cu numărul 10, la fel procedând și în cazul lui Pablo Sarabia (are 19, număr pe care, de asemenea, Lionel l-a avut și la Barca).



Starul argentinian va îmbrăca tricoul cu numărul 30, acesta fiind numărul cu care a debutat în culorile blau-grana.

Lionel va sosi la Paris în următoarele ore, cu un avion privat, urmând să aibă loc vizita medicală şi semnarea actelor.

L'Equipe mai precizează că o conferință de presă va avea loc miercuri, 11 august, la arena celor de la PSG, Parc des Princes. Va fi momentul în care Messi va fi prezentat oficial ca noul jucător al grupării franceze.

Lionel Messi joins PSG... HERE WE GO! Total agreement completed on a two-years contract. Option to extend until June 2024. Salary around €35m net per season add ons included. \uD83C\uDDE6\uD83C\uDDF7\uD83C\uDDEB\uD83C\uDDF7 #Messi



Messi has definitely accepted PSG contract proposal and will be in Paris in the next hours. pic.twitter.com/DiM5jNzxTA