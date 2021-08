Champions League: Young Boys Berna - CFR Cluj (21:30) / Promisiunea lui Șumudică

Marius Șumudică - ”Nu am venit să bag autobaza”











Echipele probabile









Young Boys Berna: 62. Zbinden - 36. Hefti, 4. Camara, 5. Zesiger, 21. Garcia - 13. Ngamaleu, 20. Aebischer, 35. Martins, 16. Fassnacht - 15. Elia, 17. Siebatcheu



CFR Cluj: 87. Arlauskis - 16. Susici, 4. Cr. Manea, 6. Graovac, 92. Cestor, 45. Camora - 10. C. Deac, 28. Hoban, 8. Sigurjonsson - 9. Omrani, 22. Debeljuh.



Meciul Young Boys Berna - CFR Cluj, programat, marţi, de la ora 21:30, în manşa secundă a turului trei preliminar al Ligii Campionilor, va fi arbitrat de o brigadă din Turcia, avându-l la centru pe Cuneyt Cakîr.



Partida de la Berna va fi LiveText pe Hotnews și în direct pe Digisport 1 și Prima TV.



În turul de la Cluj, CFR a deschis repede scorul prin Manea ('4). Echipa lui Marius Șumudică a fost egalată dramatic de Young Boys Berna în minutul 90+3.Cele două formații, în grupa de Europa League. A fost 1-1 la Cluj și 2-1 pentru Young Boys în Elveția.Meciul retur din Elveția a fost unul pe care CFR nu vrea să și-l mai aducă aminte. Campioana României a condus cu 1-0 până în prelungiri (rezultat la care se califica în 16-imile competiției), dar a încasat inexplicabil două goluri și a pierdut calificarea.Dacă va trece de Young Boys Berna, CFR Cluj va juca în play-off-ul Champions League cu învingătoarea din dubla Ferencvaros (Ungaria) - Slavia Praga (Cehia). În tur, maghiarii s-au impus cu 2-0.Dacă nu trece de Young Boys, campioana României va evolua în play-off-ul Europa League, cu învinsa din dubla dintre Steaua Roşie Belgrad (Serbia) şi Şerif Tiraspol (Moldova). În prima manșă, cele două echipe au remizat, scor 1-1."Probabil că voi juca tot cu trei fundaşi centrali. Avem arbitri din Turcia şi aşa am jucat acolo. Meciul practic începe de la 0-0, golul din deplasare nu mai contează, poate ajungem la lovituri de departajare. Trebuie să fim precauţi, dar nu am venit să ne predăm, să bag autobaza în poartă. Dacă nu punem probleme, va fi greu să pleci cu un rezultat pozitiv.Cred că. Am venit să luptăm până la ultima picătură de sudoare, să dăm tot ce e mai bun. Cred că. Ne stă la îndemână să ajungem în play-off de Champions League.Mâine sper să vedeţi nişte eroi, în sensul bun, le-am spus că la fotbal nu a murit nimeni din cauza efortului, le-am spus că, vreau să iasă de pe teren cu fruntea sus", a declarat Şumudică , în conferinţa de presă dinaintea partidei de la Berna.