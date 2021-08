FOTO Parisul "fierbe" în așteptarea lui Lionel Messi - Fanii lui PSG, pregătiți de spectacol

Fanii lui PSG au sunat deja mobilizarea: s-au adunat la aeroportul Le Bourget și la Parc des Princes în așteptarea lui Lionel Messi. Starul argentinian este așteptat să ajungă în Capitala Franței cu un avion privat.







Nu există informații concrete care să spună când va ajunge Messi la Paris. De asemenea, nu sunt cunoscute nici locurile unde argentinianul ar trebui să-și facă simțită prezența.





Cu toate acestea, pătimașii fani ai lui PSG au ocupat locurile unde sunt cele mai mari șanse ca Lionel să apară împreună cu familia sa.



The precautions and safety measures the authorities have to take. Usually it’s done when a VVIP arrives. Messi is massive. pic.twitter.com/7O0NQxyeqo — • (@brilliantbusi) August 9, 2021

PSG fans are gathered outside the Parc des Princes stadium to welcome Lionel Messi \uD83C\uDDE6\uD83C\uDDF7\uD83D\uDC4B pic.twitter.com/sjGjzA5F6z — ESPN FC (@ESPNFC) August 9, 2021