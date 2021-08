Unicul gol al partidei a fost înscris de Kelechi Iheanacho, în minutul 89, din penalty.

În 2017, nigerianul a fost transferat de Leicester chiar de la Manchester City (27.7 milioane de euro).

Leicester este deţinătoarea Cupei Angliei, iar Manchester City este câştigătoarea Premier League.

Kelechi Iheanacho puts The Foxes 1-0 up at Wembley Stadium! \uD83E\uDD8A#CommunityShield @LCFC pic.twitter.com/qqGf7Nu8Ey