JO 2020: Canada, campioană olimpică la fotbal feminin - A învins Suedia la loviturile de departajare

Blackstenius ('34) a deschis scorul pentru Suedia, în timp ce Fleming ('67, penalty) a egalat pentru Canada.

Cele două echipe nu au mai marcat și învingătoarea a fost decisă la penaltiuri.

Canada: Au marcat Fleming, Rose, Grosso / Au ratat Lawrence, Gilles, Leon





Suedia: Au marcat Bjorn, Schough / Au ratat Asllani, Anvegard, Seger, Andersson.

For the first time, the women's #Football #Gold medal winners are @CanadaSoccer_EN!#StrongerTogether | @Tokyo2020 | @FIFAWWC pic.twitter.com/jyplsZJ9Se