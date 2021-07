JO 2020: Mirel Rădoi, mulțumit de jucătorii săi după ce România a ratat calificarea în sferturi la Tokyo

Mirel Rădoi - ”Nu am avut dramul de noroc”











"Sunt fericit pentru băieţi, pentru că, după un rezultat aşa cum a fost cel din meciul cu Coreea de Sud, în care am suferit cea mai drastică înfrângere de până acum, am reuşit să ne montăm, să ne ridicăm, când poate puţini se aşteptau. Din păcate nu am avut dramul de noroc pe care puteam să-l avem în seara aceasta. E vorba şi de şansă, când vorbim de un meci între două echipe echilibrate, dar şansa nu poate să ţină mereu numai cu noi.



Va trebui să vedem ce pot extrage jucătorii după această experienţă, pentru că e uşor în momentul de faţă să acuzăm pe cineva. Nu ştie nimeni ceea ce se întâmplă aici, munca şi sacrificiile pe care le fac, nu ştie nimeni că, de când am venit, nimeni nu poate să doarmă mai mult de patru ore, ies la antrenament, săracii, cu ochii cât două cepe, mâncarea nu a fost aşa cum ne-am fi aşteptat în primele zile, drumurile sunt foarte lungi.



Practic, am reuşit să ne montăm între noi, să ne strângem printr-o comunicare foarte bună, prin şedinţe, prin anumite lucruri pe care să le facem între noi, să socializăm mai mult. Chiar şi aşa, am reuşit după acel rezultat ruşinos, să ne ridicăm la nivelul aşteptărilor", a declarat Mirel Rădoi, la microfonul TVR1.



Deși au terminat cu același număr de puncte cu Noua Zeelandă, tricolorii nu s-au calificat din grupă pentru că la Jocurile Olimpice golaverajul este luat în calcul înaintea rezultatelor directe.



În celălalt meci din grupa B, Coreea de Sud a zdrobit Honduras, scor 6-0, și s-a calificat de pe primul loc. Coreeni și neo-zeelandezii vor înfrunta locul 1 sau 2 din grupa A, unde se află Japonia, Africa de Sud, Mexic și Franța.



