Laurențiu Reghecampf, prezentat oficial la CSU Craiova - Care sunt obiectivele antrenorului

Laurenţiu Reghecampf a fost numit, luni, antrenor al echipei CSU Craiova, în locul lui Marinos Ouzounidis.





Tehnicianul are un contract valabil pe o perioadă de 2 ani şi a condus, marţi, primul antrenament, informează News.ro.

"Este o experienţă nouă, un club mare, care îşi doreşte ceea ce îmi doresc şi eu, câştigarea campionatului şi a cât mai multor trofee.Începem cu un meci în două zile, un meci dificil (n.r. - returul cu Laci, după 0-1 în tur) după o partidă pierdută în deplasare, dar sunt sigur că jucătorii vor fi motivaţi, vor încerca să evolueze mult mai bine şi să uite ultimele două rezultate, care nu au fost pozitive. Va fi un meci dificil, o să vorbesc astăzi cu ei, o să avem o şedinţă pe marginea acestui meci, trebuie concentrare multă, trebuie să ne strângem cu toţii, să încercăm să ne pregătim cât mai bine, pentru că programul este foarte încărcat şi începutul nu a fost cel care este dorit la Universitatea Craiova.este o relaţie veche, suntem prieteni, am vorbit de foarte multe ori, discutam mereu despre ceea ce se întâmplă la echipă, în perioada în care am antrenat în Arabia Saudită l-am avut şi pe Mitriţă la echipă, care este foarte apropiat de domnul Rotaru,. Ne-am înţeles, am bătut palma, vom fi împreună pentru doi ani.Sunt adeptul unei pregătiri bune, dar sunt sigur că şi cei care au fost înaintea mea au lucrat, au făcut o pregătire foarte bună. Nu vreau să vorbesc despre acest lucru şiNe preocupă în momentul de faţăNu ştiu să vă spun acum de câţi jucători este nevoie. Echipa asta s-a bătut an de an la campionat, dar s-au pierdut anumite momente. Înseamnă că există valoare în echipă, există nivelul necesar pentru a câştiga un campionat, trebuie punctate, rezolvate anumite probleme, care se vor rezolva.În aceste două zile pot lucra doar la, să-i încurajez şi să rezolvăm cât putem anumite probleme care s-au întâmplat., ar fi un obiectiv pierdut. Ar fi o bulină neagră pentru toată lumea care lucrează la Universitatea Craiova.Staff-ul meu va fi format din Cristian Ţermure, Viorel Dinu şi Bogdan Merişanu., acelaşi din fiecare an. Fanilor nu pot să le promit decât că tot ce ţine de mine, de pregătirea pe care o am şi de ceea pot să fac o voi face sută la sută şi de aceea la fiecare meci trebuie să le dau jucătorilor impulsul de care au nevoie pentru a câştiga. Plecăm în campionat cu a treia şansă la titlu, noi încercăm să venim din spate, dar cu siguranţă vom juca un rol important în această luptă, anul acesta",