Meci amical: Glasgow Rangers a învins Real Madrid cu 2-1 / Ianis Hagi a fost titular

Real a deschis scorul prin Rodrygo ('8), în timp ce Sakala ('55) și Itten ('77) au înscris pentru Rangers.

În minutul 76, Real Madrid a rămas în inferioritate numerică după eliminarea lui Nacho (a primit al doilea cartonaș galben).

Ianis Hagi a fost titular la Rangers și a trimis un șut pe poartă în minutul 31, din lovitură liberă. În minutul 60, românul a fost schimbat cu Glenn Middleton.

Echipele de start:

Glasgow Rangers: McGregor - Tavernier, Helander, Goldson, Barisic - Lundstram, Davis, I. Hagi - Wright, Sakala, Kent

Real Madrid: Lunin - Odriozola, Chust, Nacho, Marcelo - Odegaard, Blanco, Isco - Lucas Vazquez, Jovic, Rodrygo.

\uD83D\uDE80 Itten with the winner in front of the Copland. pic.twitter.com/qVYIJQAOAE