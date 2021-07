Alex Paşcanu, după prima victorie a României la Tokyo: ”Suntem morţi, dar ne-am lăsat fiecare picătură de sudoare pe teren”

România dispută următorul meci cu Noua Zeelandă pe 25 iulie, tot de la ora 14:00





Programul Grupei B:



22 iulie: Noua Zeelandă - Coreea de Sud 1-0, Honduras - România 0-1



25 iulie: Noua Zeelandă - Honduras, România - Coreea de Sud (ora 14:00, ora României)



28 iulie: România - Noua Zeelandă (ora 11:30, ora României), Coreea de Sud - Honduras.



Clasamentul Grupei B:



1. România (1-0 golaveraj) 3 puncte

2. Noua Zeelandă (1-0) 3

3. Honduras (0-1) 0

4. Coreea de Sud (0-1) 0.



”Suntem morţi, dar a meritat. Toţi ne-am lăsat fiecare picătură de sudoare aici. A fost important că în a doua repriză am dat totul pe teren, sunt fericit că sunt parte din echipa asta. Honduras este o echipă bună, ne-au făcut meciul greu","A fost greu, dar ne bucurăm pentru cele trei puncte. Se vede că am început mai târziu pregătirea, după minutul 75 am cam cedat terenul. Ştiam că Honduras este o echipă arţăgoasă. Suntem fericiţi, ambiţioşi, vrem să arătăm că jucătorii care au venit aci, sunt dispuşi să lupte pentru ţara lor".în minutul 45+1, după ce centrarea sa a fost deviată de Oliva cu capul în propria poartă.