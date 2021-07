Mihai Stoichiță, după ce România a învins Honduras: "Nu am fost frumoşi, dar am fost eficienţi"

JO Tokyo - Fotbal



Naționala olimpică a României a învins, joi, la Kashima, cu scorul de 1-0, reprezentativa Hondurasului, în prima etapă a Grupei B. Fotbaliştii pregătiți de Mirel Rădoi au fost primii sportivi români care au intrat în competiţie la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

În minutul 45+1, Ciobanu a centrat în careul mic, aproape de linia porţii, şi Oliva a deviat cu capul balonul în propria poartă.

De știut: România este prezentă la turneul olimpic de fotbal pentru prima oară după 57 de ani. Dacă va ieși printre primele două clasate, trupa lui Mirel Rădoi va juca în semifinale contra uneia dintre naționalele Japoniei, Africii de Sud, Mexicului sau Franței.

Programul Grupei B:

22 iulie: Noua Zeelandă - Coreea de Sud 1-0 , Honduras - România 0-1

25 iulie: Noua Zeelandă - Honduras, România - Coreea de Sud (ora 14:00, ora României)

28 iulie: România - Noua Zeelandă (ora 11:30, ora României), Coreea de Sud - Honduras.

Clasamentul Grupei B:

1. România (1-0 golaveraj) 3 puncte 2. Noua Zeelandă (1-0) 3 3. Honduras (0-1) 0 4. Coreea de Sud (0-1) 0.

"Este o victorie meritată, este rodul inteligenţei şi sacrificiului. Poate nu am fost echipa care să dominăm Honduras, nu este o echipă uşoară. Ei au adus tot ce au mai bun în ţară. Trebuie felicitaţi băieţii pentru sacrifiu şi inteligenţă. Este foarte bine, este o mândrie pentru mine, de 57 de ani aşteptăm, îi felicit pe toţi.Mirel a fost un antrenor sigur în faza de apărare şi speculativ pe atac.Mirel Rădoi este realist, ştie ce are la îndemână şi s-a adaptat.Dacă am fi avut toţi jucătorii care au participat la această calificare şi care ar fi avut dreptul să joace, am fi fost îndreptăţiţi să tânjim după o medalie. Eu am încredere în grupul ăsta, să vedem",