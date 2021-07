JO Tokyo (fotbal): Noua Zeelandă, victorie surprinzătoare în grupa României (1-0 vs Coreea de Sud)

Unicul gol al partidei a fost înscris de Chris Wood (jucător la Burnley, echipă din Premier League), în minutul 72. Iniţial, reuşita a fost anulată pe motiv de ofsaid, dar golul a fost validat ulterior cu ajutorul VAR.

Making history- First ever Olympic win\uD83C\uDF3F 1-0 ⚽️ Our U23 men’s football team defeat Republic of Korea in their first pool match of the @Tokyo2020jp Olympic Games@NZ_Football #EarnTheFern#Tokyo2020 #Football pic.twitter.com/3gMcNw2FvB