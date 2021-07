VIDEO Controverse la Lazio după ce un internațional albanez transferat a cântat un celebru imn antifascist

Evenimentul ar fi putut rămâne fără urmări, dar o înregistrare a ajuns pe reţelele de socializare şi i-a scos din minţi pe cei din grupul dur al suporterilor formaţiei.

"Acesta nu este primul episod de acest fel. Nu vom fi niciodată de partea celor care neagă valorile sportului. Ne distanţăm clar de cei care doresc să exploateze acest eveniment care dăunează imaginii echipei, a suporterilor şi a clubului. Nu vom fi intimidaţi de cei care folosesc tonuri violente şi agresive: pentru ei, nu există un loc în clubul nostru, care este inspirat de valori sportive sănătoase, de loialitate, competiţie, respect reciproc, de ideea de a trăi împreună şi urmăreşte să depăşească toate barierele de natură socială, culturală, economică şi rasială", a precizat gruparea.

Elseid Hysaj has drawn the ire of several Lazio fans after singing “Bella Ciao” in his initiation ceremony.



Bella Ciao is an old folk song that was used to protest against Benito Mussolini’s fascist regime and Nazi Germany during the Italian Resistance.pic.twitter.com/0EzYpRbS8Y