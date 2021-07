VIDEO Liga 1: Dinamo trece peste probleme și câștigă în prima etapă (3-2 vs FC Voluntari) - Hat-trick pentru Deian Sorescu

Dinamo: Eşanu - Sorescu, Dudea, Giafer, Filip (Florescu '82) - Răuţă - Creţu, Bani, Anton (Mihaiu '64), Radu - Moldoveanu (Neicuţescu '64). Antrenor: Dario Bonetti





FC Voluntari: Rîmniceanu - Miranda, Tamaş, Armaş, Al. Vlad - Raţă, Droppa (Roşu '73) - M. Ilie (Ion '60), Fulop, Lopes - Angelov (Paraschiv '60). Antrenor: Liviu Ciobotariu.

Eroul "câinilor" a fost Deian Sorescu: căpitanul dinamovist a înscris de trei ori (și). Pentru FC Voluntari au marcat Fulop ( '14 ) și Rață ( '66 ).FC Botoșani vs FCSB 0-0Sepsi Sf. Gheorghe vs Academica Clinceni 2-0CFR Cluj vs U Craiova 1948 3-2Gaz Metan Mediaș vs CS Mioveni 1-0CSU Craiova vs FC Argeș 1-0UTA Arad vs Farul Constanța 0-0Rapid București vs Chindia Târgoviște 1-0Dinamo București vs FC Voluntari 3-2.