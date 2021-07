Champions League: UEFA a anunțat unde se vor juca finalele din următoarele patru sezoane

Finala sezonului 2021/2022 va avea loc pe Stadionul Krestovsky (68.000 de locuri) din Sankt Petersburg (premieră pentru oraşul rus).

Oraşul Londra (Wembley, 90.000 de locuri) va găzdui finala din 2024, iar Munchen (Allianz Arena, 75.000 de locuri) cea din 2025.

\uD83C\uDFDF️ Following the relocation of the 2021 #UCL final from Istanbul to Porto, Istanbul will now stage the final in 2023. The next four finals will be:



\uD83C\uDDF7\uD83C\uDDFA 2022: Saint Petersburg, Russia

\uD83C\uDDF9\uD83C\uDDF7 2023: Istanbul, Turkey

\uD83C\uDFF4\uDB40\uDC67\uDB40\uDC62\uDB40\uDC65\uDB40\uDC6E\uDB40\uDC67\uDB40\uDC7F 2024: London, England

\uD83C\uDDE9\uD83C\uDDEA 2025: Munich, Germany pic.twitter.com/hmiuJargPR