Mesajul lui Jadon Sancho după ce a fost ținta atacurilor rasiste în urma finalei Euro 2020

Rashford, Sancho şi Saka, toți intrați pe parcursul meciului, au ratat penaltiurile în fața Italiei, astfel că titlul european a mers la Roma.





Pe rețelele de socializare, cei trei fotbaliști au fost ținta unor insulte rasiste ca urmare a ratărilor lor. Poliţia metropolitană a deschis o anchetă în acest caz, iar mai multe personalități și-au arătat susținerea față de cei trei jucători.

"Am avut câteva zile la dispoziție pentru a mă gândi la finala de duminică și încă simt un amestec de emoții. Doresc să îmi cer scuze tuturor colegilor, antrenorilor și, în primul rând, fanilor pe care i-am dezamăgit.





Este de departe cel mai rău sentiment pe care l-am simțit în cariera mea. Este greu să pun în cuvinte ce simt cu adevărat, dar au existat atâtea lucruri pozitive pe care le-am învățat în acest turneu, chiar dacă înfrângerea o să mă doară mult timp.





Primul meu gând înainte să intru pe teren este mereu <Cum pot să îmi ajut echipa? Cum voi pasa decisiv? Cum voi înscrie? Cum voi crea ocazii?> Și exact asta am vrut să fac cu acel penalty, să ajut echipa. Am fost pregătit și încrezător să îl execut, acestea sunt momentele la care visezi când ești copil, pentru care joci fotbal. Sunt situațiile dificile în care vrei să ajungi ca fotbalist. Am transformat penaltiuri la nivel de club, le-am exersat de nenumărate ori atât la club, cât și la națională, așa că mi-am ales colțul, dar nu a fost să fie de această dată. Cu toții am avut aceleași ambiții și obiective. Voiam să aducem trofeul acasă.





Aceasta a fost cea mai plăcută campanie la care am luat parte în cariera mea, modul în care echipa a fost unită a fost de neegalat, o familie adevărată pe teren și în afara acestuia.





Nu mă voi preface că nu am văzut abuzul rasist îndreptat către mine și frații mei Marcus și Bukayo după meci, dar din păcate nu este nimic nou. Trebuie să facem mai mult ca societate și să îi tragem la răspundere pe acești oameni. Ura nu va câștiga niciodată. Tuturor copiilor care au fost abuzați într-un mod similar, le transmit să își țină capul sus și să își urmărească visul.

Sunt mândru de această echipă a Angliei și de modul în care am unit întreaga națiune în aceste 18 luni dificile pentru atât de mulți oameni. Chiar dacă ne-am dorit enorm să câștigăm turneul, vom învăța și vom construi pe baza acestei experiențe.





Vreau să vă mulțumesc pentru toate mesajele pozitive, iubirea și sprijinul care cântăresc mai greu decât lucrurile negative. A fost o onoare să reprezint Anglia și să port tricoul cu cei trei lei și nu mă îndoiesc că ne vom întoarce mai puternici. Aveți grijă și ne vom revedea curând" - Jadon Sancho.





Începând din această vară, Jadon Sancho va fi jucătorul celor de la Manchester United. În schimbul internaționalului englez, trupa de pe Old Trafford va vira în conturile Borussiei Dortmund suma de 85 de milioane de euro.În sezonul recent încheiat, Sancho a înscris de 16 ori și a oferit 20 de pase decisive în tricoul celor de la Borussia Dortmund.De asemenea, Jadon a făcut parte din echipa ideală din Bundesliga în sezoanele 2018-2019 și 2019-2020.De-a lungul carierei, Jadon Sancho a mai evoluat pentru Watford, iar înainte de a fi transferat de Borussia (10 milioane de lire sterline în 2017) a jucat și pentru Manchester City.