Mirel Rădoi, înainte de JO: "E o provocare, am schimbat de trei ori planul tactic" / Cine va fi căpitanul tricolorilor

El a mai spus că presiunea este foarte mare pentru cei care poartă tricoul României: "Tricoul României e greu, eu l-am simţit de la început, pentru mine a devenit apoi o obişnuinţă. Dar e o presiune uriaşă, când ai tricoul naţionalei pe tine, trece o istorie în faţa ta, îţi aminteşti şi de suporteri şi e clar că e o presiune, care e a ta şi trebuie să o duci cu tine. E foarte greu de controlat, chiar şi noi cu Mutu, Chivu, Lobonţ, Ganea, discutam de asta. Era mai uşor pentru cei care evoluau în străinătate. Noi ca naţie suferim mult la mentalitate şi când vine şi presiunea tricoului e foarte greu".





Rădoi a povestit şi cum a fost ales căpitanul echipei: "A fost căpitanul de la recentul Euro de tineret, Marin, am făcut o sociogramă la nivel de grup să vedem care sunt liderii formali şi informali. Au fost patru nume: Marius Marin, Dragoş Nedelcu, Tudor Băluţă şi Alexandru Paşcanu. Marius Marin este un exemplu la antrenamente şi în vestiar este respectat. Competiţia a fost cu Tudor Băluţă".





Întrebat ce îşi doreşte la JO, Rădoi a răspuns: "Pentru jucători îmi doresc o medalie, pentru mine îmi doresc să ajungă cât mai mulţi jucători la echipa mare".





"Naţionala României nu a reuşit să facă nici măcar un punct în această grupă", este titlul pe care Mirel Rădoi nu ar vrea să-l vadă scris după JO.





Turneul Olimpic de fotbal va avea loc în perioada 21 iulie – 7 august 2021. În urma tragerii la sorţi, România a fost repartizată în grupa B alături de Noua Zeelanda, Coreea de Sud şi Honduras, scrie News.ro.

"Mă bucur că jucătorii aleşi au fost foarte pozitivi şi deşi este o provocare, jucătorii chiar îşi doresc să fie aici. Planul tactic s-a schimbat, am încercat să abordăm un sistem de joc, dar apoi am schimbat în funcţie de jucători. Cred că suntem la a treia abordare, ntre al doilea şi al treilea sistem de joc. Toţi acei 3 jucători peste vârstă pe care i-am dorit, au fost refuzaţi de către cluburi. Atunci am înclinat către jucători care pot fi viitorul naţionalei U21 sau a naţionalei de seniori. Sunt jucători care m-au impresionat, cum ar fi Ion Gheorghe, care arată implicare la echipa de club, dar altceva este să îl ai aici",