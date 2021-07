Mirel Rădoi, încrezător înainte de Jocurile Olimpice - ”Ne batem la medalie”

"În mintea mea de om nebun. Dar va trebui să luăm lucrurile pas cu pas. Prima etapă va fi aceea să trecem de faza grupelor. Degeaba vorbim de medalii, de finală, de finala mică, dacă noi nu suntem în stare să abordăm fiecare meci la victorie şi să reuşim să aducem punctele necesare pentru a trece de faza grupelor", a afirmat Rădoi într-un comunicat remis de Agerpres.Ultima oară când România a avut o echipă de fotbal la, tot în capitala Japoniei."Când ne-am calificat ultima dată (n.r. - la Jocurile Olimpice), tata era mic şi chiar am glumit cu el recent pe această temă. Am vorbit despre generaţia de atunci din care mulţi nu mai sunt, Dumnezeu să îi ierte! Mă uitam la ce fotbalişti au fost acolo, incredibil. Din acest punct de vedere, ne calificăm atât de rar, că atunci când o facem ar trebui să luăm o opţiune serioasă,. Este o mândrie şi o bucurie că vom fi acolo", a adăugat Rădoi.Selecţionerul echipei naţionale de tineret recunoaşte că, dar e convins că până la ora primului meci din grupă, cel cu Honduras de pe 22 iulie, aceştia vor înţelege."Şi dacă zic că sunt conştienţi şi realizează, nu sunt nici conştienţi şi nici nu realizează. Cred că niciunul dintre noi nu e, chiar dacă am colectat foarte multe informaţii despre competiţie, despre istoria competiţiei, nici noi încă nu realizăm până în momentul în care vom ajunge acolo. Chiar mă uitam ce spunea Neymar, că pentru el Jocurile Olimpice au însemnat mai mult decât Campionatul Mondial. Dacă un astfel de jucător spune despre această competiţie lucrurile acestea, înseamnă că este ceva fabulos", a explicat Rădoi.Marian Aioani, Mihai Popa, Ştefan Târnovanu;Andrei Raţiu, Ricardo Grigore, Andrei Chindriş, Virgil Ghiţă, Alexandru Paşcanu, Radu Boboc, Florin Ştefan;Andrei Ciobanu, Marius Marin, Marco Dulca, Alexandru Dobre, Valentin Gheorghe, Ion Gheorghe, Tudor Băluţă, Eduard Florescu, Antonio Sefer, Ronaldo Deaconu;George Ganea, Andrei Sîntean.Selecţionata olimpică a României s-a reunit la, acolo unde se pregăteşte în regim închis până la plecarea în Japonia, programată pe 15 iulie.Conform regulamentului, pentru ediţia din acest an a Jocurilor Olimpice sunt eligibili jucătorii născuţi începând cu 1 ianuarie 1997. Din cei 18 jucători plus 4 rezerve, maximum 3 pot fi peste limita de vârstă.Jocurile Olimpice de la Tokyo, programate în 2020, au fost amânate pentru anul acesta din cauza pandemiei. Turneul de fotbal va debuta pe. România s-a calificat în urma prestaţiei echipei naţionale Under-21 la Campionatul European de tineret din 2019, când a ajuns în semifinale. Selecţionata de fotbal a României revine la Jocurile Olimpice după o pauză de 57 de ani.România face parte din Grupa B la Jocurile Olimpice, alături deNoua Zeelandă - Coreea de Sud (ora locală 17:00, Kashima)Honduras - România (ora locală 20:00, Kashima)Noua Zeelandă - Honduras (ora locală 17:00, Kashima)România - Coreea de Sud (ora locală 20:00), Kashima)România - Noua Zeelandă (ora locală 17:30, Sapporo)Coreea de Sud - Honduras (ora locală 17:30, Yokohama).