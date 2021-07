Finala Euro 2020, audiențe mai mari în Marea Britanie decât funeraliile prințesei Diana

Italia vs Anglia

Aproximativ, pe BBC One şi ITV, finala Euro 2020 jucată pe Wembley şi decisă la loviturile de departajare.Meciul câştigat de Italia a reprezentat, cu un vârf de audienţă de 30,95 de milioane de telespectatori şi o medie de 29,85 de milioane.Cifrele combinate, BBC One şi ITV, sunt cele mai mari de la, în 1997, potrivit BBC.Anunţul făcut în martie 2020 de prim-ministrul Boris Johnson cu privire la restricţiile impuse în contextul epidemiologic a fost urmărit de 27 de milioane de britanici, cea mai mare audienţă din ultimii ani, conform News.ro.Cât priveşte fotbalul, cele mai mari cifre de până acum au fost înregistrate de meciul, urmărit de 25,5 milioane de britanici. Şi atunci Anglia a fost învinsă la penaltiuri.Cifrele finale de audienţă pentru meciul de duminică estecând vor fi luaţi în calcul şi cei care au văzut meciul prin sisteme catch-up.Cei mai mulţi dintre britanici au urmărit meciul de duminică pe BBC One, postul având faţă de ITV un factor de mai mult de 4 la 1. Cifrele îi includ şi pe cei care au urmărit pe ITV+.