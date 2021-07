Pe cine vede Gareth Southgate responsabil pentru penaltiurile ratate în fața Italiei din finala Euro 2020

Rashford, Sancho şi Saka, toți, au ratat penaltiurile Angliei în fața Italiei, astfel că titlul Euro 2020 merge la Roma . În urma înfrângerii, selecționerul Gareth Southgate s-a arătat extrem de dezamăgit, luând vina asupra lui pentru loviturile de departajare ratate.“Suntem extrem de dezamăgiţi. Jucătorii au dat totul. Uneori au jucat foarte bine, alteori nu am ţinut mingea destul de mult, în special la începutul reprizei a doua, dar, a fost o bucurie să lucrez cu ei”, a punctat Southgate.”Au ajuns mai departe decât s-a ajuns în mulți ani, însă vestiarul este extrem de trist în această seară.în baza a ceea ce au făcut la antrenamente. Am câştigat împreună ca echipă dar în această seară am pierdut. Însă. În acest moment durerea înfrângerii este imensă. Voiam să-i oferim ţării încă o seară specială şi nu am reuşit”, a spus Southgate la BBC.Italia a câștigat Euro 2020, după ce a învins Anglia la loviturile de departajare, scor 3-2. Englezii au deschis scorul cu(Shaw, după un minut și 57 de secunde), dar italienii au preluat controlul partidei și au egalat prin Leonardo Bonucci în minutul 67 (, 34 de ani și 71 de zile).Cele două echipe nu au mai înscris și: chiar dacă au condus cu 2-1, britanicii au fost învinși după ce trei dintre jucătorii trimiși în teren de Gareth Southgate (Rashford, Sancho și Saka) au ratat de la punctul cu var.Leonardo Bonucci a fost declarat jucătorul finalei Campionatului European 2020.Portarul Gianluigi Donnarumma (a apărat penaltiurile executate de Sancho și Saka) a fost declarat cel mai bun jucător al turneului.Italia a câștigat pentru a doua oară în istorie Campionatul European de fotbal. "Squadra Azzurra" s-a mai impus în 1968.Italia este neînvinsă în ultimele 34 de meciuri (27 victorii, 7 remize). Ultima înfrângere datează din septembrie 2018, împotriva Portugaliei.Cine a castigat de-a lungul timpului Campionatului European: URSS - 1960, Spania - 1964, 2008, 2012, Italia - 1968, 2020, Germania - 1972, 1980, 1996, Cehoslovacia - 1976, Franta - 1984, 2000, Olanda - 1988, Danemarca - 1992, Grecia -2004, Portugalia - 2016.