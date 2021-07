Noi „bijuterii” în colecțiile lui Cristiano Ronaldo: Un hotel la New York și cel mai scump Rolex văzut vreodată

„Ce dată magică, 07.07, ca să vă prezint noul meu hotel, PestanaCR7 Times Square, New York. Rezervați acum și bucurați-vă cel mai tare hotel nou, în cel mai bun amplasament din New York!”, a scris Ronaldo pe Twitter, anunțând inaugurarea primului său hotel din afara Europei.

What a magical date - 07.07 to introduce you to my new hotel @PestanaCR7 Times Square, in New York \uD83E\uDD29!



Book now and discover the coolest new hotel, in the best location in town!#PestanaCR7TimesSquare #PestanaCR7 pic.twitter.com/iD2JL8wPVA