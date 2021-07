​FOTO Am fost la inaugurarea noului Stadion Steaua. Câteva impresii și ce probleme am găsit

Design frumos și cochet, chiar impresionant noaptea

Arena nu este una foarte mare și asta se vede chiar și de la exterior unde clădirea stadionului nu este sufocant de mare, ci are mai degrabă un design reținut, subtil, curat, prin acele coloane și suprafețe albe, punctat ici-colo de zone roș-albastre.



Noaptea, în schimb, fațada stadionului prinde viață și totul e mult mai dinamic, mai colorat, luminos. Jocurile de lumini pe exterior, pe stâlpi și sub acoperiș acompaniază perfect benzile led de pe fațada stadionului pe care pot fi afișate (schițate) imagini și mesaje.



În interior arena are un design simetric și un aer intim, chiar și pentru circa 30.000 de locuri. Acustica este foarte bună, iar aranjamentul mozaicat al scaunelor a ajutat să mascheze oarecum că stadionul era doar pe jumătate plin.



Am apreciat că nu a fost dificil la controlul de securitate și totul s-a făcut rapid, iar toate porțile au marcate vizibil și ușor de înțeles sectoarele aferente.







Îndemnuri la purtarea măștii pe stadion / Fără săpun sau dezinfectant în băi

La meci au putut participa cei care s-au vaccinat, au trecut prin boală și pot atesta acest lucru sau cei care prezentau un test negativ. De la stația de amplificare toți suporterii au fost îndemnați în mod repetat să poarte mască pe stadion și să păstreze distanța.







Cu toate acestea, la nicio baie la care am fost nu am găsit săpun sau vreun fel de dezinfectant. O omisiune cam mare în contextul organizării unui astfel de eveniment și cu astfel de cerințe pe timp de pandemie.



Numărul standurilor unde se vindeau băuturi și mâncare mi s-a părut suficient, nu erau deschise toate dar nici cozi foarte mari nu s-au format. O sticlă de apă era 7 lei, o bere (fără alcool) era 8 lei, un sandviș era 15 lei.





---

---





Apa și băuturile răcoritoare erau deschise de față cu cumpărătorii și erau înmânate sticlele deschise fără dopuri, pentru ca, doamne ferește, să nu folosească cineva vreo sticlă plină drept proiectil. Ok, de înțeles.







Totuși, cu toată grija pentru siguranță, printre rândurile tribunei am găsit nu o dată rămășite ale șantierului - șuruburi, cuie sau alte materiale - care putea fi lejer aruncate spre oriunde. O mai mare și atentă curățenie a tribunelor înainte de inaugurare nu ar fi stricat.





Și dacă tot vorbim de curățenie....



Senzația de neterminat și nefinisat

Stadionul deși



Încă de la început partea din față a stadionului, dinspre tramvaiul 41, era separată de zona „liberă” cu un gard de șantier urât, iar în multe alte locuri încă era murdărie și senzația de work-in-progress.



Până și scaunele, aproape toate din cele din zona sectorului unde am avut bilete, erau murdare de praf și ciment.

Și dacă tot vorbim de curățenie....Stadionul deși e gata oficial din noiembrie anul trecut , și acum lasă impresia de șantier în lucru pe alocuri.Încă de la început partea din față a stadionului, dinspre tramvaiul 41, era separată de zona „liberă” cu un gard de șantier urât, iar în multe alte locuri încă era murdărie și senzația de work-in-progress.Până și scaunele, aproape toate din cele din zona sectorului unde am avut bilete, erau murdare de praf și ciment.











---



---

Probleme la porțile de acces





Din start de la poarta pe la care trebuia să intrăm am fost redirecționați la alta învecinată. De ce, dacă acolo scria numărul sectorului nostru? „Nu sunt inscripționate corect, sunt greșite. Mergeți dincolo, pe acolo intrați”, ne-a spus unul dintre băieții din staff cu vestă portocalie. Ghinion, că pe dincolo nu ne-a lăsat, mergeți înapoi.



La oricare din cele trei porți la care am încercat, cititoarele de coduri de la turnichet nu ne permiteau să intrăm, inclusiv cele de la „poarta noastră”. „Eroare. Poartă greșită”, returna aparatul. Și nu eram doar noi în cazul de față, ci mulți alții cărora biletele cu codurile de bară nu le erau recunoscute la porți.



Situația s-a rezolvat doar după ce o doamnă din partea organizatorilor a venit cu o cartelă de siguranță și a început manual să valideze intrările fiecărui dintre cei cu biletele-problemă.





Sistem audio bun în tribune, fără ecou, inteligibil. Sonorizare execrabilă la eveniment



N-am auzit aproape nimic din discursul lui Lăcătuș. Nimic din prezentarea făcută de „gazdă” și nu s-a auzit niciun nume al marcatorilor. Sistemul de sonorizare de la eveniment a fost de toată jena. Efectiv după 2-3 cuvinte la microfon, totul se oprea și nu se mai auzea nimic.







O seară în care tehnica nu a fost de partea organizatorilor.







Am apreciat însă că în tribune anunțurile se aud bine, inteligibil, spre deosebire de Arena Națională unde sunt zone întregi cu ecouri puternice unde nu înțelegi nimic din ce se spune la stația de amplificare.



Fără reluări pe tabelă





Era prea mult dacă ne așteptam la imagini din stadion puse pe cele două tabele? Sau măcar la reluări pe cele două tabele nu? Măcar la goluri? N-a fost să fie.







Oricum, pe tabele înafară de scor și de minutul de joc alte mari detalii nu mai apar. Nu vezi marcatorii și minutele de gol, nu vezi prelungirile și nimic altceva în plus.









---



---

Cele mai „bune” scaune de la Tribuna 2 sunt fie pe scări, fie în spatele unor garduri care strică vizibilitatea

Te-ai aștepta ca atunci când vorbești de „best seats in the house” (nu vorbim de galerie sau de oficială, ci de „cetățeni”, evident) acelea să fie cele mai de pe mijloc, cele care îți oferă o priveliște simetrică spre acțiunea de pe teren.



Ei bine, la Tribuna 2 pe inelul de jos cele mai centrale locuri sunt pe scările de acces. În loc ca pe mijlocul tribunei să fie un sector de scaune - cel mai „vânat” sector, la T2 avem scările care separă două sectoare de-a stânga și de-a dreapta a liniei centrale de pe teren.



Mai sus cu un etaj, la inelul 2, există un sector central, dar cele „mai bune locuri”, de pe primele rânduri au o priveliște mutilată de un gard de protecție. Tot sectorul central de la T2 începe de pe o platformă mai ridicată decât restul tribunei a II-a și practic are acest gard de protecție pe toată lungimea lui, iar cei cu bilete pe primele 2-3 rânduri vor trebui să se uite la meci de după „gratii”.













---



Peluza Sud e cea mai mare acum / Peluza Nord a fost împărțită să aibă loc și galeria oaspete

În trecut, pe vechiul Ghencea, Peluza Nord era cea mai numeroasă, în timp ce Peluza Sud era mai mică, dar mai hard-core. Dar și prin împărțirea tribunelor la Peluza Sud era efectiv mai puțin loc, în condițiile în care o treime a peluzei spre Tribuna 1 era rezervată de obicei pentru galeria adversă.



Acum, pe Noul Ghencea, Peluza Sud e cea mai numeroasă, în timp ce Peluza Nord a fost împărțită în două cu garduri, probabil una dintre aceste zone fiind locul unde vor sta viitoarele galerii vizitatoare.



La meciul de miercuri seara cei câțiva fani ai echipei OFK Belgrad au stat într-una din astfel de zone de la Peluza Nord.



Foto: Peluza Nord, divizată cu garduri.





Foto: Unii suporteri care nu au stat în Peluza Sud, au stat pe colț la Tribuna 2 Foto: Unii suporteri care nu au stat în Peluza Sud, au stat pe colț la Tribuna 2

---



--- FOTOGALERIE CSA Steaua, spectacol la inaugurarea stadionului din Ghencea (6-0 vs OFK Belgrad) / Tricoul lui Lăcătuș, retras

---

---